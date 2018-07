Infraero: atrasos atingem 26,7% dos vôos no País Dos 1.722 vôos programados para decolar até as 20 horas de hoje nos principais aeroportos do País, 460 sofreram atraso de mais de meia hora - 26,7% do total de operações. As informações foram dadas pela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), em seu mais recente boletim. Durante o dia, 53 vôos foram cancelados (3,1%). A Gol segue como a mais problemática operadora do país. Tinha 521 vôos programados até as 20 horas, mas atrasou 273 deles (52,4%) e cancelou nove.