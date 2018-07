Infraero: cai índice de atrasos em vôos pelo País Desde janeiro, o porcentual de atrasos de vôos nos aeroportos do País está em queda "acentuada", de acordo com nota divulgada hoje pela assessoria de imprensa da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Em janeiro, o índice de atrasos estava em 24,9%, caindo agora, ao final de agosto, para sua menor marca, de 13,74%. "O Brasil entra assim no padrão de atraso admitido pelos países desenvolvidos", diz a nota da Infraero. Entre os aeroportos mais movimentados da rede Infraero, o Santos Dumont, no Rio de Janeiro, foi o que apresentou, desde o início do ano, menor índice de atraso de vôos. Seu maior porcentual de atraso foi de 13,3%, em março, índice inferior à menor média nacional deste ano. Em julho, o aeroporto chegou a registrar sua menor marca de atrasos em vôos, 7,1%. A Infraero explica que a estatística leva em conta o referencial de tolerância de 30 minutos, considerando atraso desde o primeiro minuto além desse tempo regulamentar.