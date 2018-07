Infraero calcula 3,57 mi de passageiros na Semana Santa

A Infraero destaca que a movimentação prevista para os sete dias do feriado da Semana Santa (3,57 milhões) corresponde a quase 30% da movimentação de um mês inteiro. A empresa informa que para garantir a fluidez das operações no período, será acionado um plano de ação, que contempla medidas como o reforço nas equipes de segurança e operações, por meio de remanejamento das escalas de trabalho, e o acompanhamento constante de equipamentos essenciais, como esteiras e pontes de embarque. Essas medidas são regularmente adotadas em períodos de grande movimentação, como as festas de final de ano e feriados prolongados.