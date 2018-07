Infraero: Confins fecha por 1 hora e atrasa 60% dos vôos O mau tempo fechou o Aeroporto Tancredo Neves, em Confins, Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, por uma hora na manhã de hoje. De acordo com a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), o terminal ficou com as operações de pouso suspensas entre 8 horas e 9 horas, o que acabou afetando também as decolagens. Por volta das 10h45, o aeroporto operava por instrumentos. Com isso, 60,6% dos vôos programados no terminal sofreram atrasos de mais de meia hora. Das 33 operações previstas, 20 atrasaram. Outros quatro vôos foram cancelados no terminal (12,1%).