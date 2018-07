Infraero confirma cancelamento de 53 voos neste sábado

Os aeroportos com o maior número de voos cancelados neste sábado são o Tom Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro (10), Brasília, Guarulhos e Congonhas (6), Curitiba e Recife (5). No momento, Brasília tem oito voos atrasados, Guarulhos tem cinco, Curitiba tem dois e Recife tem um. Em Congonhas não há voos com atraso no momento.

O Aeroporto Tancredo Neves (MG) também enfrenta problemas com atrasos de voos neste sábado. São 17 ao todo e 6 no momento, de acordo com a Infraero. Os demais aeroportos do País operam dentro da normalidade neste sábado.