Infraero contabiliza 10,5% de voos com atraso Os aeroportos do País registram mais de 10% de atrasos nos voos domésticos desta quinta-feira (27) e quase 5% deles foram cancelados, mostram dados da Infraero, atualizados às 17h. Da meia-noite desta quinta-feira até às 17h, 191 decolagens - ou 10,5% do total de 1821 programadas - foram realizadas fora de seus horários previstos, enquanto 83 voos, ou 4,6%, foram cancelados no mesmo intervalo de tempo. Na última hora, 20 voos, ou 1,1% do total, estavam atrasados no momento do último boletim.