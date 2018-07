Infraero contabiliza 5,9% de voos domésticos cancelados Nos aeroportos do País, a situação está calma neste domingo (03), conforme dados da Infraero, atualizados às 11h. Da meia-noite deste domingo até as 11h, quatro decolagens domésticas - ou 0,6% do total de 696 programadas - foram realizadas fora de seus horários previstos, enquanto 41 voos, ou 5,9%, foram cancelados no mesmo intervalo de tempo. Nenhum voo estava atrasado no momento do último boletim.