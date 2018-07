Infraero contabiliza 8,6% de voos domésticos com atraso A situação está tranquila nesta sexta-feira nos principais aeroportos do País, conforme dados da Infraero. Da meia-noite até as 20 horas, 192 decolagens - ou 8,6% do total de 2.234 programadas - foram feitas fora do horário previsto, enquanto 75 voos, ou 3,4%, foram cancelados. Na última hora, 26 voos, ou 1,2% do total, estavam atrasados no momento do último boletim.