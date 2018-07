Infraero e Anac farão estudo de segurança para Congonhas

O ministro da Defesa, Nelson Jobim, disse nesta sexta-feira, 5, que a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), estatal que administra os aeroportos, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) estão encarregados de apresentar um plano para aumentar as condições de segurança das duas pistas do aeroporto de Congonhas. Entre as opções em estudo, está a instalação de redes nas extremidades e a aplicação de um cimento poroso entre as pistas. Veja também: Anac exclui Congonhas da lista de aeroportos internacionais Área de escape em Congonhas é descartada pelas autoridades As imagens do acidente com o bimotor Das medidas anunciadas, só uma vigora Especial sobre a crise aérea Todas as notícias sobre a crise aérea As redes são usadas em alguns aeroportos militares e têm a função de "segurar" aeronaves que percam o controle e ultrapassem as pistas. O cimento poroso foi descartado como solução para as extremidades das pistas, mas poderá ser usado nos casos de derrapagem lateral, segundo informação da Assessoria de Imprensa do Ministério da Defesa. Jobim comentou o incidente ocorrido na última quarta-feira em Congonhas, onde um avião bimotor derrapou na pista e foi contido por um muro de concreto. "Vamos estudar as condições suplementares para evitar o tipo de ocorrência de anteontem (quarta-feira). A questão é de levantamento técnico. Determinei à Infraero, à Anac e ao controle do espaço aéreo que verifiquem as condições de acréscimo dos elementos de segurança. Não sei se será rede ou cimento mole", afirmou o ministro.