Infraero é punida em SP pela lei antifumo

O descumprimento da legislação dentro do aeroporto, segundo apurou a reportagem, não estava restrito à ala dos funcionários. No dia anterior à aplicação da multa à Infraero, uma loja que funciona no aeroporto também foi penalizada por permitir o uso do tabaco em ambiente fechado, o que não é mais permitido em território paulista. A empresa informou porém que "realizou um amplo trabalho de divulgação da nova lei antifumo, com a distribuição de panfletos, anúncio no sistema de som e informes nos monitores de voos". Por isso, em nota, disse que não vai mudar nem acrescentar nenhuma atividade, mesmo com a pena recebida.

Pelo texto da lei antifumo - que considera ilegal o fumo e fumódromos em qualquer espaço de uso coletivo -, a previsão é que em caso de tripla incidência o estabelecimento pode ter as atividades suspensas por 48h. No quarto flagrante, são 30 dias de "gancho". Ainda que essa possibilidade ameace fechar a principal porta de entrada e de saída de aviões em São Paulo, o governo do Estado informou que "qualquer empresa (incluindo a Infraero) está sujeita a essa possibilidade". Ainda assim, o governo ressaltou que "espera que a medida não seja necessária", já que bastaria a adequação dos espaços com o banimento do cigarro. A Infraero, por sua vez, diz "que não trabalha com essa possibilidade". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.