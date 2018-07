Infraero e teles vão implantar banda larga em aeroportos O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, disse nesta quarta-feira, 24, que a Infraero acaba de concluir um acordo comercial com as operadoras de telecomunicações para a instalação de mais antenas de telefonia e banda larga móvel nos aeroportos das cidades que sediarão a Copa das Confederações de 2013 e a Copa do Mundo de 2014.