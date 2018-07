Infraero entrega parte das obras do aeroporto de Manaus

A proposta da Infraero é aumentar a capacidade do aeroporto de 6,4 milhões de embarques e desembarques para 13,5 milhões de passageiros por ano. Em 2013, o terminal recebeu 3 milhões de passageiros. Para 2014 é estimado um total de 4 milhões de embarques e desembarques.

As áreas que estão sendo liberadas agora envolvem novas salas de embarque e desembarque internacional remoto (sem o auxílio da ponte de embarque), parte das novas áreas do saguão com embarque e desembarque e parte do desembarque internacional, incluindo alfândega e imigração. Também estão sendo entregues parte do estacionamento de veículos do nível de desembarque, viaduto do desembarque e novo espaço dos balcões de vendas, reservas e informações das companhias aéreas. Os serviços bancários continuarão a funcionar no saguão antigo.

"A entrada em operação das novas áreas permitirá o andamento das obras no antigo terminal de passageiros, onde serão iniciados os serviços de demolição da outra metade do subsolo, construção do desembarque doméstico e a execução dos serviços restantes do saguão de desembarque. Além disso, serão concluídas as reformas na parte do saguão existente com construção das novas áreas de check-in e das salas de embarque internacional", explica o superintendente da Regional Noroeste da Infraero, Rubem Ferreira Lima.

As obras da última parte do estacionamento em dois níveis, da área administrativa lado leste, praça de alimentação, de embarque e desembarque doméstico remoto, de execução do novo conector e das novas pontes de embarque continuam sendo executadas. O fluxo interno entre as áreas do hall público, check-in e salas de embarque deverá ser alterado à medida que as áreas que entrarão em obras forem sendo concluídas, possibilitando o início de novas frentes de serviços.