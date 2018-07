Infraero implanta medidas para feriado de Corpus Christi

Segundo a Infraero, deve ocorrer um aumento de 5,15% de passageiros nos terminais administrados pela empresa no período de 6 a 11 de junho. Esse porcentual, segundo a Infraero, corresponde a 3,1 milhões de passageiros a mais na comparação com o mesmo feriado no ano passado, de quarta a segunda-feira (22 a 27/6).

O maior fluxo de viajantes deve ocorrer a partir do final da tarde desta quarta-feira e durante toda a quinta-feira, de acordo com estimativa da Infraero. Na volta, o domingo e a manhã de segunda-feira devem ser os períodos mais movimentados.

Para que o trânsito de usuários e passageiros ocorra de forma tranquila, a Infraero colocará em prática um plano de ações com medidas que contemplam o reforço nas equipes, por meio de remanejamento da escala de trabalho, e ações preventivas como a manutenção de equipamentos como pontes de embarque, elevadores e esteiras. Nos terminais, o objetivo é manter o bom fluxo dos passageiros por meio de orientações e esclarecimento de dúvidas.

De olho na mala

Em 19 aeroportos, os passageiros poderão acompanhar em tempo real a colocação das bagagens nas esteiras de devolução, por meio de telas de LCD instaladas nas salas de desembarque, informa a Infraero.

O projeto "De Olho na Mala" está implantado nos aeroportos de Londrina (PR), Uberlândia (MG), Imperatriz (MA), Cuiabá (MT), Campo Grande (MS), Corumbá (MS), Campina Grande (PB), Joinville (SC), Galeão (RJ), Brasília (DF), Confins (MG), Manaus (AM), Tabatinga (AM) e Tefé (AM), Palmas (TO), Marabá (PA), Macapá (AP), Rio Branco (AC) e Boa Vista (RR).