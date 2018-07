Infraero informa que 26 voos têm atraso A Empresa Brasileira de Infra Estrutura Aeroportuária (Infraero) informou que, dos 906 voos programados entre a meia-noite e o meio-dia desta segunda-feira, 26 apresentaram atrasos superiores a 30 minutos, o que representa 2,9%, enquanto 166 voos foram cancelados, ou 18,2% do total. No aeroporto de Guarulhos, dos 98 voos programados para hoje até às 12 horas, seis estavam atrasados, ou 6,1%, e oito foram cancelados, o que representou 8,2%. Dos cem voos previstos no aeroporto de Congonhas, nenhum demorou mais do que 30 minutos para decolar ou pousar, mas 31 deles foram cancelados, uma baixa de 31%. No Rio de Janeiro, o aeroporto do Galeão também não registrou atrasos nos 71 voos agendados e nenhum foi cancelado. O aeroporto de Brasília apresentou desempenho semelhante, pois dos 72 voos marcados, não ocorreu qualquer atraso ou cancelamento. Em Curitiba, o aeroporto local tinha a previsão de 47 voos na primeira metade do dia. Ocorreram um atraso e dois cancelamentos. No aeroporto de Salvador, dos 46 voos programados, um foi postergado e dois cancelados. No aeroporto de Porto Alegre, dos 38 voos agendados, quatro estavam atrasados e dez foram cancelados. No Recife, o aeroporto da cidade tinha a previsão de realizar até o meio dia 35 voos, sendo que dois estavam atrasados e outros dois foram cancelados.