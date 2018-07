Infraero investe R$ 800 mil em melhorias em Congonhas

As luminárias de Congonhas também serão trocadas e receberão lâmpadas de LED (light-emitting diode, ou seja, diodos emissores de luz). No final da obra, serão aplicados acabamentos em gesso nas laterais interna e externa do aeroporto. As ações devem ser concluídas em 90 dias.

A Infraero destaca que foi finalizada a revitalização da pintura do tapete xadrez das cabeceiras da pista de Congonhas, ação iniciada em outubro. O trabalho foi realizado pela gerência de manutenção do aeroporto, teve início no mês de outubro, restaurando a pintura em uma extensão de 1,1 mil metros quadrados na pista principal e 200 metros quadrados na pista auxiliar. Os serviços foram realizados durante as madrugadas, período em que Congonhas não opera voos regulares, garantindo a normalidade dos pousos e decolagens nos dois meses de execução do serviço.