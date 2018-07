Infraero: mais de 60% dos atrasos no País são da Gol A Gol é a responsável por mais de 60% dos 330 atrasos registrados nos aeroportos do País até as 16 horas de hoje, antevéspera do Natal, segundo o último boletim divulgado pela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). De acordo com a estatal, dos 407 vôos programados pela Gol, 203 atrasaram mais de meia hora (49,9%) e quatro foram cancelados (1%). A empresa foi notificada de forma preventiva pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-SP) pelos atrasos registrados em seus vôos. A companhia aérea tem 24 horas para se defender. Em todo o País, até as 16 horas, 330 dos 1.307 vôos previstos sofreram atrasos superiores a meia hora (25,2%) e 36 foram suspensos (2,8%). Entre os principais terminais do País, o Aeroporto do Galeão, no Rio, registrava o maior percentual de atrasos, com 37,7%, o que indica que 43 das 114 operações programadas aconteceram fora do horário. Nenhum vôo foi cancelado. No Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, foram contabilizados atrasos em 56 dos 158 vôos programados (35,4%). Apenas um vôo foi cancelado no terminal. Já no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, 26 das 158 operações previstas atrasaram (16,5%) e nove foram suspensas. No Aeroporto de Brasília, no Distrito Federal, foram registrados atrasos em 27 dos 101 vôos previstos (26,7%). Três operações foram canceladas no terminal.