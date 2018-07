Infraero mostra que Gol foi a mais pontual em abril

Segundo a Gol, entre os fatores que contribuem para o baixo índice de atrasos está a agilidade no processo de embarque. A companhia aérea vem ampliando as alternativas de autoatendimento no check-in, com a ampliação do número de totens de autoatendimento e dispositivos móveis. Em nota, o diretor de operações da Gol, Pedro Scorza, salientou que decolar e pousar pontualmente é compromisso da companhia com seus clientes.

Apesar de ter ficado abaixo dos concorrentes, o porcentual de atrasos da Gol em abril foi maior que o apresentado em meses anteriores, como fevereiro (5,14%) e março (4,84%). A empresa não revelou as metas de pontualidade que prevê manter por considerar que são números estratégicos.

Se no número de atrasos a Gol se destacou positivamente, no volume de cancelamentos o resultado não foi positivo. A companhia registrou em abril 4,98% voos cancelados, o pior desempenho entre as aéreas analisadas. A empresa teve leve elevação no índice em relação ao verificado em março (4,92%) e melhora ante fevereiro, quando alcançou o pico de 5,58%, mas as demais companhias tiveram melhor evolução.

Outras companhias

Conforme os dados da Infraero, a companhia com menor índice de cancelamentos é a Avianca, que não realizou 1,76% de seus voos. A companhia vem mantendo a liderança nesse quesito desde o início do ano. A segunda melhor colocada em abril foi a TAM, com 3,32%.

No caso da TAM, chama a atenção a melhoria de seus indicadores, já que a companhia iniciou o ano com 9,17% de atrasos e 4,40% de cancelamentos, baixando esses porcentuais em 3,16 e 1,08 pontos porcentuais, respectivamente.

A Azul, por sua vez, apresentou piora nos atrasos, que passaram de 7,06% em janeiro para 9,66% em abril. Os cancelamentos também aumentaram, de 3,06% para 3,50%, após terem alcançado o pico de 5,89% em março.

O pior desempenho é apresentado pela Trip, que vem mantendo os atrasos na casa dos dois dígitos, encerrando abril com 13,03%, enquanto os cancelamentos ficaram em 4,87% em abril, após terem alcançado o pico de 6,69% em fevereiro - o pior entre as companhias.

Além de evitar eventuais custos adicionais por causa dos atrasos e cancelamentos - que por lei exigem prestação de assistência aos passageiros, sob pena de multa de até R$ 1,74 milhão por voo - pontualidade e regularidade podem ser importantes para as companhias aéreas garantirem a manutenção ou ampliação de suas malhas.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e a Secretaria de Aviação Civil (SAC) estudam incluir os indicadores de pontualidade e regularidade entre os parâmetros para verificação da eficiência na utilização dos slots (horários de pousos e decolagens). Empresas que descumprirem índices de regularidade e pontualidade previamente estabelecidos, poderão ser penalizadas com a perda de slots.