Infraero: movimento é tranqüilo nos aeroportos do País A situação é tranqüila hoje nos principais aeroportos do País. Segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), dos 429 vôos programados até 10 horas, 11 sofreram atrasos (2,6%) e 13 foram cancelados (3%). No aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, 69 vôos foram agendados, com cinco atrasos (7,2%) e nenhum cancelamento. Em Congonhas, na zona sul da capital paulista, todas as partidas ocorreram no horário marcado e três dos 38 vôos previstos foram cancelados.