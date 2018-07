Infraero: movimento é tranqüilo nos aeroportos do País O movimento era tranqüilo na manhã de hoje nos principais aeroportos do País. De acordo com o último boletim divulgado pela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), até as 8 horas, 36 dos 378 vôos programados atrasaram mais de meia hora, o que representa 9,5%. Outras 31 operações foram canceladas (8,2%). O maior percentual de atrasos era verificado no Aeroporto do Galeão, no Rio, onde seis dos 35 vôos previstos sofreram atrasos (17,1%). Nenhuma operação foi suspensa no terminal. No Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, que operava com ajuda de instrumentos, por conta do mau tempo, dos 34 vôos previstos, cinco ocorreram foram horário (14,7%) e uma operação foi cancelada (2,9%). Já no Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, que também operava por instrumentos, a Infraero registrou atrasos em dois dos 33 vôos previstos (6,1%). Seis operações foram suspensas (18,2%). O Aeroporto de Brasília, no Distrito Federal, contabilizava atrasos em dois dos 14 vôos programados (14,3%). Nenhuma operação foi cancelada.