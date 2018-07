Infraero: movimento no feriado deve superar o de 2011

Segundo a Infraero, para garantir a fluidez nas operações, diversas medidas serão adotadas neste período, entre as quais o reforço do efetivo nas áreas operacionais e de segurança com o remanejamento da escala de trabalho dos empregados. Equipes de plantão trabalharão para a manutenção de equipamentos essenciais, como pontes de embarque, elevadores e escadas rolantes, assim como a limpeza dos ambientes.

Empregados vestidos com coletes amarelos da campanha "Posso Ajudar?/May I Help you?" circularão nos saguões para orientar e esclarecer dúvidas dos passageiros. Além disso, nos aeroportos em que o Centro de Gerenciamento Aeroportuário (CGA) está instalado (Guarulhos, Congonhas, Brasília, Santos Dumont, Galeão, Recife, Fortaleza, Salvador, Curitiba, Porto Alegre, Confins e Manaus), as ações de monitoramento serão reforçadas pelos integrantes da Infraero, Anac, empresas aéreas, Polícia Federal, Receita Federal e Vigiagro.