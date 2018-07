Infraero: movimento nos aeroportos é tranquilo As operações da maior parte dos principais aeroportos do País seguem normalmente, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Conforme boletim divulgado às 10 horas, do total de 606 voos programados desde a zero hora até as 10 horas houve atrasos em 12% (73) e 3,3% (20) foram cancelados. Em São Paulo, não houve atraso na última hora nos voos programados no aeroporto de Congonhas. Desde a zero hora, 6,9% dos voos (quatro) foram cancelados. No aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, 3,7% (três) tiveram atrasos entre 9 e 10 horas, e 6,1% (cinco) foram cancelados desde a zero hora. O Santos Dumont, no Rio, registrou 11,1% de cancelamentos (dois voos) no período do levantamento. No Galeão, um voo (1,9%) atrasou entre 9 horas e 10 horas e nenhum foi cancelado. Em Curitiba, Florianópolis, Foz do Iguaçu, Londrina e Rio Branco, os atrasos na última hora superaram 10%.