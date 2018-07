Infraero não é responsável por segurança da TAM Cargo

SÃO PAULO - A segurança do local onde ocorreu na madrugada de terça-feira, 23, roubo de carga de equipamentos eletrônicos em terminal da TAM Cargo, no aeroporto de Campinas, não é de responsabilidade da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). O esclarecimento foi feito nesta quarta-feira, 24, pela Secretaria de Aviação Civil (SAC) da Presidência da República. Em nota, a SAC destacou que o local não está situado dentro da área restrita do aeroporto de Viracopos.

No roubo foram levados equipamentos eletrônicos avaliados em cerca de R$ 4 milhões. A Infraero já havia informado que a segurança nos galpões das companhias é de responsabilidade das empresas e que a segurança da rua de acesso ao depósito é da Polícia Militar.

"Sobre o ocorrido, a TAM informa que o controle de acesso e de segurança das instalações é de sua responsabilidade sendo que, às 3h35, acionou as autoridades policiais, tendo registrado ocorrência junto à Polícia Civil. Esclarece, ainda, que está fornecendo todas as informações necessárias à investigação da ocorrência pelos órgãos responsáveis pela segurança pública", citou a nota da SAC. Além disso, a secretaria destacou que o aeroporto possui delegacia da Polícia Civil e posto da Polícia Militar, em acordo com requisitos de segurança determinados pelas normas do setor.