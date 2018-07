Infraero prevê movimento 7% maior durante carnaval

A circulação de passageiros nos aeroportos do Brasil durante o feriado prolongado de carnaval deverá ser 7% maior em relação ao registrado em igual período no ano passado, estima a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). O movimento nos terminais deverá se intensificar a partir desta sexta-feira, 20. Veja também: Polícia Rodoviária reforça fiscalização durante o carnaval PM monta megafiscalização da lei seca em SP no carnaval Especial: conheça os sambódromos e a ordem dos desfiles Os limites da Lei Seca O maior fluxo de passageiros deverá se concentrar nos aeroportos de Brasília, Antonio Carlos Jobim, no Rio, Salvador, na Bahia, Recife, em Pernambuco, e Congonhas e Guarulhos, em São Paulo. Segundo a Infraero, o superintendente de Gestão Operacional, Marçal Goulart, informou que a estatal prepara um plano de ação com as companhias aéreas para garantir o melhor serviço possível. O número de funcionários nos aeroportos será 20% maior.