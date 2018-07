Infraero quer que mala seja entregue em até 18 minutos A partir do ano que vem, o passageiro terá de receber sua bagagem no desembarque do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, também conhecido como Cumbica, em até 18 minutos, para voos internacionais, e 12, em operações domésticas. Pelo menos é que propõe a meta estipulada pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) às empresas aéreas. A tolerância seria de 24 e 15 minutos, respectivamente.