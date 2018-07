Infraero reduz tempo de fechamento de aeroporto no PR

No cronograma anterior, as operações seriam interrompidas das 23h30 às 6 horas entre segunda-feira e quinta-feira, e das 14 horas de sábado até as 12 horas de domingo. O início dos trabalhos, antes previsto para 12 de setembro, foi adiado para 19 de setembro. "O planejamento é para que não aumente (a previsão de 270 dias de obras) para não gerar mais impacto", acentuou Pallu. Segundo ele, no feriado da Proclamação da República e nas festas de fim de ano, as reformas serão suspensas, permitindo que as operações aeroportuárias ocorram normalmente.

As principais obras a serem realizadas nesse período são a troca da camada de asfalto da pista, a execução de ranhuras e a substituição de luminárias. "São intervenções importantes que vão prolongar a longevidade da pista, garantindo níveis de segurança", disse Pallu. Segundo o superintendente do Afonso Pena, o último trabalho de porte na pista foi feito na década de 1990, mas nessa época não se mexeu nas luzes. "É preciso realizar para não entrar em colapso futuro", afirmou.