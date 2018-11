Infraero registra 10,2% de atrasos em vôos no País Balanço da Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária (Infraero) divulgado às 15h mostra que os principais aeroportos do País trabalham dentro da normalidade, com atrasos em 87 (10,2%) dos 855 vôos programados desde a zero hora de hoje. Até agora, 13 partidas, o equivalente a 1,5% do total, foram canceladas em todo o Brasil. No aeroporto de Congonhas, em São Paulo, foram registrados apenas dois atrasos e uma suspensão nos 85 vôos. A situação é menos tranqüila em Guarulhos: dos 134 vôos agendados, 23 (ou 17,2%) sofreram atrasos, enquanto dois foram cancelados. No Galeão, do Rio de Janeiro, cinco dos 87 vôos programados desde a zero hora partiram mais tarde. Os cancelamentos atingiram sete vôos, ou 8% do total. Nenhum dos 18 vôos do aeroporto Santos Dumont registra atraso ou suspensão.Em Brasília foram seis atrasos, representando 9,1% dos 66 vôos programados. Este aeroporto ainda não indicou cancelamentos, conforme o mais recente boletim da Infraero.