Infraero registra 10,7% de vôos atrasados em todo País

Os aeroportos brasileiros registraram, entre 0 e 14 horas desta terça-feira, 30, 115 vôos com atrasos superiores a 30 minutos. Esse número equivale a 10,7% dos 1.072 vôos programados para o período. Outros 52 foram cancelados (4,9%). O Aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek, em Brasília, acumulou o maior número de atrasos. Dezoito dos 86 vôos partiram fora do horário previsto, 20,9% do total. Houve, ainda, 3 cancelamentos (3,5%). O Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, responde pela maior quantidade de vôos cancelados: 18 - 13,8% dos 130 programados. O terminal teve 6 atrasos (4,6%). No Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, de 121 vôos, 13 atrasaram (10,7%) e 3 acabaram suspensos (2,5%). O Galeão, na Ilha do Governador, na zona norte do Rio, apresentou 15 atrasos (16,1%) em 93 vôos. Nenhum vôo foi cancelado.