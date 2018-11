Infraero registra 10% de voos domésticos atrasados

O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, registrou 9 voos domésticos com atraso, ou 16,1% dos 56 programados para o período, e três cancelamentos (5,4%). Entre os voos internacionais, dois saíram fora do horário, ou 9,5% dos 21 previstos. No Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, quatro voos registraram atraso, o que representa 9,5% dos 42 programados, e 14 foram cancelados, ou 33,3%.