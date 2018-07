Infraero registra 11,5% de atrasos em voos do País

Segundo balanço da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), até as 21 horas desta sexta-feira, 20, 226 voos programados desde a meia-noite partiram dos aeroportos do País com atrasos superiores a 30 minutos. O número equivale a 11,5% das 1.968 decolagens programadas. Outras 45 foram canceladas (2,3%). Veja também: Infraero prevê movimento 7% maior durante carnaval Blog: dicas para quem quer curtir e para quem quer fugir da folia Especial: mapa das escolas e os sambas do Rio e de SP Especial: conheça os sambódromos e a ordem dos desfiles O porcentual é próximo do registrado nos dois principais terminais de São Paulo. Congonhas opera com 10,3% das operações com atrasos, enquanto em que Cumbica, o índice é de 10,6%. Segundo a Infraero, o maior porcentual de atrasos no período é do Aeroporto Internacional Salgado Filho, de Porto Alegre, onde 17, dos 86 voos agendados (19,8%), saíram fora do horário.