Infraero registra 12,7% de vôos com atraso A Infraero registrou 12,7% de atraso de um total de 1.729 vôos no período entre à zero hora e meia-noite deste domingo. Outros 68 vôos foram cancelados durante esse período. As empresas com maiores problemas foram a Gol, com 20,1% dos vôos com atraso, e a Varig com 13,9% das partidas fora de horário. O Aeroporto Internacional de Guarulhos teve 49 atrasos durante este domingo - 18,9% do total. Também se destaca o percentual de atrasos nos aeroportos de Porto Alegre - com 22,9% do total - e Salvador - com 18,9% de vôos fora do horário.