Infraero registra 12,7% de vôos em atraso no País Os principais aeroportos do País registravam às 9 horas de hoje 12,7% de vôos atrasados, segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Este índice representa 66 vôos do total de 521 decolagens programadas. De acordo com a Infraero, outros 10 vôos, ou 1,9%, estavam cancelados. A maior parte dos cancelamentos aconteceu nos aeroportos de São Paulo. Em Congonhas, na zona sul da cidade, três partidas foram canceladas, das 53 programadas. No Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, até por volta das 9 horas ocorreram dois cancelamentos, entre 64 vôos previstos, e nove vôos estavam atrasados.