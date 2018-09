Infraero registra 129 vôos cancelados no País até às 19H A Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) registrou atrasos superiores a 30 minutos em 372 vôos hoje até às 19 horas, o que corresponde a 24,1% do total de 1.545 vôos programados. Outros 129 vôos foram cancelados (8,3%). O Aeroporto de Salvador, na Bahia, registrou o maior número de atrasos: 48 em 85 vôos (56,5%). Além disso, houve 3 cancelamentos (3,5%). No aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, dos 196 vôos programados, 35 atrasaram (17,9%) e 4 foram cancelados (2%). No aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, foram contabilizados 36 atrasos (18%) e 32 cancelamentos (16%) de um total de 200 vôos programados. O aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, no Rio, teve 37 vôos atrasados (27,4%) e 8 cancelados (5,9%), de um total de 135 operações. No Santos Dumont, também no Rio, ocorreram 6 atrasos, em 73 vôos (8,2%), e 27 cancelamentos (37%). Em Brasília, o Aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek acumulou 31 vôos atrasados (24,8%) e 14 cancelados (11,2%), do total de 125 programados.