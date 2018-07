Infraero registra 138 vôos atrasados até as 11h De 0h até às 11h deste sábado, 20,9% dos vôos nos aeroportos administrados pela Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária (Infraero) registram atrasos. Dos 660 vôos programados, 138 atrasaram mais de 30 minutos. Foram 30 vôos cancelados, o que representa 4,5% do total até o momento. O maior índice de atrasos se concentra em Porto Alegre (RS), com 59,1%, ou 13 de 22 vôos, ao passo que o Galeão, no Rio de Janeiro, tem a maior taxa de vôos cancelados, 11,8%, ou 8 de 68 vôos. Por companhia aérea, a Varig teve até às 11 horas de hoje o maior índice de vôos atrasados, 25%, com a Gol em segundo lugar (22,4%), depois TAM (20,9%) e OceanAir (8,7%). Esta companhia teve seis de seus 23 vôos cancelados, liderando o número de cancelamentos, com 26,1% no período de 0h a 11h de hoje. Em seguida, veio a Varig, que teve 3 de seus 60 vôos cancelados, ou 5%.