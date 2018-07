Infraero registra 14 voos com atraso no País A Infraero registrou apenas 14 voos atrasados em todo o País entre as 15h e 16h de hoje. Dos 1.118 voos programados desde as 00h até a última atualização, 40 foram cancelados e 135 saíram com atrasos superiores a 30 minutos. Na última hora, a situação mais crítica era do aeroporto de salvador, que tinha três atrasos, seguida pelo Galeão, no Rio de Janeiro, com dois.