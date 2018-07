Infraero registra 19,4% de atrasos em vôos até meio-dia A Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) registrou, até as 12 horas de hoje, 19,4% de atrasos acima de meia hora nas decolagens em todos os aeroportos do País. Esse índice mostra que a situação é mais tranqüila do que a registrada ontem, quando a taxa de atrasos chegou perto de 40% dos vôos. Na manhã de hoje, estavam programados 659 vôos em todo o País. Dos aeroportos que estão com maior índice de atraso, destacam-se o de Brasília, com 40,4%; o de Guarulhos, em São Paulo, com 31,3%; e o do Galeão, no Rio, com 31,8%.