Infraero registra 2,6% de voos atrasados neste sábado Os aeroportos do País administrados pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) operaram com poucos atrasos na manhã deste sábado, 27, no fim de semana que antecede o réveillon. De acordo com o boletim divulgado pela companhia vinculada à Secretaria de Aviação Civil, 18 (2,6%) dos 695 voos domésticos programados apresentaram atrasos entre a zero e as 10 horas de hoje. No caso dos voos internacionais, dois (10%) dos 20 programados tiveram atrasos.