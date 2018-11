Infraero registra 23,3% de atrasos até as 13 horas

No Rio de Janeiro, o Aeroporto Internacional Tom Jobim registra 28,1% de voos com atrasos superior a meia hora. No Aeroporto Santos Dumont, também na capital fluminense, os atrasos são de 16% e os cancelamentos são de 18,7%.

O Aeroporto Internacional de Brasília tem 37,4% dos voos com atrasos superior a meia hora. Em Minas Gerais, o Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, tem 22,4% dos voos com atrasos. Em Porto Alegre, o Aeroporto Salgado Filho registra 15,3% de voos com atrasos, de acordo com a Infraero.