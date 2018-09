Infraero registra 24,5% de atrasos nos voos programados Dos 1.741 voos domésticos programados nos aeroportos brasileiros até as 19 horas deste sábado (9) um total de 425 (24,5%) sofreu atraso segundo a Empresa de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Os voos da empresa WebJet foram os que mais apresentaram saída ou chegada com atraso. Dos 98 voos domésticos da empresa, 42 (43%) não respeitaram o horário prometido aos passageiros. Entre as 18 e 19 horas, os atrasos existentes nos aeroportos correspondiam a 12% do total programado para este intervalo.