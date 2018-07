Infraero registra 24 voos internacionais cancelados hoje

O mais afetado foi o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, com 13 cancelamentos. Até as 15h30, haviam sido canceladas oito partidas e sete chegadas de Buenos Aires, na Argentina, além de uma partida e quatro chegadas de Montevidéu, no Uruguai. No Aeroporto do Galeão, na zona norte do Rio de Janeiro, foram suspensos cinco voos e no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, três. Nos aeroportos Hercílio Luz, em Florianópolis, Afonso Pena, em Curitiba, e Viracopos, em Campinas, foi cancelado um voo em cada terminal.

A Administração Nacional de Aviação Civil da Argentina informou nesta tarde, em nota oficial, que o Aeroporto Internacional de Ezeiza e o Aeroparque Jorge Newbery devem retomar suas operações a partir das 21 horas. A previsão foi dada com base no último boletim emitido pelo Serviço Meteorológico do país, que aponta para uma redução do impacto da nuvem na região.

As companhias aéreas argentinas já haviam anunciado o cancelamento de toda a operação nesta terça-feira, com exceção de oito voos regionais, cujos horários de partida seriam confirmados após as 17 horas. No Brasil, a nuvem de cinzas vulcânicas já deixou o espaço aéreo de Porto Alegre, segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), e por volta das 16 horas estava sobre as cidades de Caxias do Sul, Santa Maria e Florianópolis.