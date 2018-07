Infraero registra 4,8% de atrasos em todo País Os aeroportos brasileiros registraram atrasos superiores a 30 minutos em 77 dos 1.595 vôos - 4,8% do total -, da 0 às 19 horas de hoje, véspera do ano-novo. Outros 141 vôos foram cancelados (8,8%), de acordo com a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). O Aeroporto Antonio Carlos Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro, acumulou o maior número de atrasos: 15, em 131 vôos. No entanto, não houve cancelamentos. No Aeroportos de Guarulhos, na Grande São Paulo, de 172 vôos, 12 atrasaram, o equivalente a 7% do total, e dez acabaram cancelados (5,8%). O Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, apresentou dois atrasos, o que corresponde a 1% dos 207 programados, e 32 cancelamentos. Em Brasília, o Aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek teve quatro atrasos (3,2%) e cinco cancelamentos (4%) em 125 vôos. (Da Redação/19h09)