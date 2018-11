Infraero registra 42,5% de atrasos nos voos da Webjet A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) registrava, até as 16 horas, atrasos superiores a 30 minutos em 42,5% dos voos da Webjet: dos 87 programados pela empresa aérea, 37 estavam atrasados. Em nota, a companhia disse que os atrasos são motivados pelo "grande fluxo de passageiros nos aeroportos, sobretudo no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, com filas no check-in e no raio-X". A Webjet afirmou ainda que para resolver os problemas fez "o reforço nas equipes de solo da companhia e um acordo com a Infraero, que cedeu mais duas posições de check-in no Aeroporto Salgado Filho".