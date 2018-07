Infraero registra atraso em 15,5% dos voos do País Dos 1.089 voos previstos nos aeroportos do País entre 0 hora e 15 horas de hoje, 169 sofreram atrasos de mais de 30 minutos, ou 15,5% do total, de acordo com balanço da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Outros 39 foram cancelados no mesmo período (3,9%). O Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, é o terminal aéreo que concentra o maior número de voos atrasados: 28 dos 146 previstos até as 15h (19,2% do total). Além disso, quatro operações foram canceladas. No Rio de Janeiro, o Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim (Galeão) teve 14 dos 95 vôos programados com atraso (14,7% do total) e um cancelado. No Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, dos 80 voos programados, 15 tiveram atraso (15,8% do total), segundo a Infraero.