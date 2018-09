Infraero registra atraso em 16,3% dos vôos Balanço da Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária (Infraero) divulgado às 10h mostra que 91 (16,3%) dos 560 vôos programados desde a zero hora de hoje sofreram atraso de mais de uma hora nos principais aeroportos do País. Até agora, 12 partidas, o equivalente a 2,1% do total, foram canceladas em todo o Brasil. A situação é tranqüila nos aeroportos de São Paulo neste sábado. Somente dois dos 56 vôos agendados em Congonhas tiveram atrasos hoje. Outras duas partidas foram suspensas. Em Guarulhos, embora nenhum vôo tenha sido suspenso, há registro de 11 atrasos, o que representa 15,9% do total de 69 partidas. No Galeão, do Rio de Janeiro, quatro dos 53 vôos programados partiram mais tarde. Os cancelamentos atingiram seis vôos, ou 11,3% do total. O aeroporto Santos Dumont não indicava atrasos, apesar de dois dos 18 vôos terem sido anulados. Em Brasília foram dez atrasos, representando 24,4% dos 41 vôos programados. Houve um cancelamento neste aeroporto, conforme o mais recente boletim da Infraero.