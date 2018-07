Infraero registra atraso em 42% dos voos no País

O Aeroporto Internacional de Florianópolis, em Santa Catarina, ficou fechado nesta manhã das 4h20 às 8h50 devido ao mau tempo. Ao menos onze voos atrasaram mais de meia hora e dois foram cancelados. Já o terminal do Aeroporto Internacional Afonso Pena, em Curitiba, ficou fechado das 2h às 8h45 para decolagem e das 2h às 9h30 para pousos.

Em São Paulo, a neblina e o mau tempo também prejudicaram as atividades dos dois principais aeroportos do Estado. No Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, que ficou fechado das 5h50 às 9 horas, 47 pousos foram desviados para os aeroportos do Galeão, no Rio, Viracopos e Ribeirão Preto, ambos no interior, Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas, e Brasília, no Distrito Federal. No Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, que operou por instrumentos desde a abertura, às 6 horas, até às 11h15, três pousos foram alterados para Viracopos.