Infraero registra atrasos em 15,4% dos vôos no País A Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) informou em boletim que dos 293 vôos programados entre meia-noite e 7 horas de hoje em todos os aeroportos do País, 45, ou seja, 15,4%, saíram com atraso. Entre os vôos da última hora, os atrasos chegam a 2,7%. Quatorze vôos(4,8%) foram cancelados desde o início da madrugada até as 7h. Os aeroportos que registraram maior número de atrasos nos vôos programados para esta madrugada foram: Curitiba, cinco atrasos (62,5%); Manaus, sete atrasos (50%); Florianópolis, dois atrasos (33,3%); e Cumbica, seis atrasos (17,1%).