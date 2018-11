Infraero registra atrasos em 23% dos voos internacionais

O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, é o que registra o índice mais elevado de decolagens fora do horário para voos internacionais: 9 das 15 programadas em todo o País. O Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, teve 25% dos voos internacionais atrasados e dois cancelados.

Entre os voos nacionais, a média de atrasos, até as 11 horas, era de 15,2%. O Aeroporto de Brasília teve atrasos em 15 dos seus 70 voos nacionais programados (21,4%). O Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, registrou o mesmo problema com 11 de seus 53 voos nacionais (20,8%).