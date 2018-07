Infraero registra atrasos em 26,2% dos vôos no País De acordo com o último boletim divulgado pela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), até as 17 horas de hoje, 272 dos 1.263 vôos partiram com atraso dos aeroportos do País. Número equivalente a 26,2% das operações. Outras 72 decolagens foram canceladas (5,7%). Entre os principais terminais do País, o Aeroporto do Galeão, no Rio, continua registrando o maior percentual de problemas - até o momento são 44 atrasos, de um total de 109 vôos agendados. Nenhuma operação foi suspensa no terminal. Em São Paulo, 38 das 177 operações programadas (21,5%) no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, saíram com atraso e sete foram suspensas (4%). Já em Congonhas, o boletim da Infraero contabiliza atrasos em 15 das 118 operações previstas (12,7%), com oito operações suspensas (6,8%).