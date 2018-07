Infraero registra atrasos em 27,5% dos vôos no País O último boletim divulgado na noite de ontem pela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) apontava atrasos de mais de meia hora em 447 dos 1.626 vôos previstos para todo o País até as 22 horas. O índice representa 27,5% do total das operações. De acordo com a Infraero, entre os principais terminais do País, o que registrou maior percentual de atrasos foi o Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, no Distrito Federal, onde 67 dos 144 vôos previstos atrasaram (46,5%). Três vôos foram cancelados (2,1%). No Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, das 235 operações programadas, 78 aconteceram fora do horário (33,2%) e 11 foram suspensas (4,7%). Já no Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, 46 dos 192 vôos previstos atrasaram (24%) e 26 foram cancelados (13,5%). A Infraero justifica que os índices de atrasos nos vôos que saem de Brasília e São Paulo são maiores que os do restante do País pelo fato de ambas as cidades concentrarem a maior parte das conexões. Segundo a nota, os aeroportos de Brasília e Cumbica sofrem o reflexo de qualquer atraso em outras localidades Outros fatores apontados pela Infraero como motivadores de atrasos são as restrições operacionais provocadas pelas chuvas que castigam as regiões Sudeste e Centro-Oeste e a lentidão do sistema da empresa Gol.