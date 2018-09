Infraero registra atrasos em 5,9% dos voos programados Dos 355 voos domésticos programados nos aeroportos brasileiros de 0h até as 8h deste domingo, 21 (5,9%) atrasaram, nove (2,5%) estavam atrasados e 36 (10,1%) foram cancelados, de acordo com informações da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). O maior número de atrasos ocorreu com voos da TAM (13 voos) e da Gol (seis voos). Dezesseis voos da TAM e 12 da Gol foram cancelados.