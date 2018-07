Infraero registra atrasos em 9,4% dos voos no País Os aeroportos brasileiros registraram 130 voos com atrasos superiores a 30 minutos, da zero às 16 horas de hoje, véspera do feriado prolongado de carnaval. Esse número equivale a 9,4% das 1.379 operações programadas para o período. Outros 37 foram cancelados (2,7%). Segundo o balanço da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), o Aeroporto Antonio Carlos Jobim, na zona norte do Rio de Janeiro, acumulou o maior número de atrasos: 13 em 113 voos. Não houve, entretanto, cancelamentos. No Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 12 dos 62 voos partiram fora do horário previsto e quatro foram suspensos. O Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, também contabilizou 12 atrasos, o que corresponde a 7,6% das 157 operações. Além disso, 13 voos foram cancelados. No Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, houve 11 atrasos e quatro cancelamentos em 142 voos. Em Brasília, o Presidente Juscelino Kubitschek teve nove atrasos em 104 operações.